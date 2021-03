Serie A: Juventus-Spezia 3-0, Pirlo ritrova la vittoria e consolida il 3° posto

JUVENTUS-SPEZIA 3-0

Pirlo azzecca i cambi: assist di Bernardeschi per lo spagnolo entrati da un minuto. Ronaldo come Pelé: 767 gol

di

ANDREA GHISLANDI

Nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A, la Juventus batte 3-0 lo Spezia e consolida il terzo posto in classifica. Nel primo tempo giocano meglio i liguri, con i bianconeri che si svegliano solo nel finale (palo di Ronaldo). Nella ripresa Pirlo azzecca i cambi: dentro Morata e Bernardeschi che confezionano l'1-0 al 62'. Al 71' Chiesa raddoppia e al 89' Ronaldo fa tris e aggancia Pelé (767 gol). Al 96' Szczesny para un rigore a Galabinov Juve, tris e ritorno alla vittoria













































































































LE PAGELLE

Bernardeschi 7,5 - Finalmente una gara convincente dell'esterno, che entra al posto di Frabotta e spacca in due la partita. Pronti e via e serve l'assist a Morata, poi si ripete sul raddoppio di Chiesa. Un calciatore così torna utile anche a Mancini in ottica Nazionale.

Morata 7 - Non segnava dal 19 dicembre scorso e oggi si sblocca al primo tentativo. Con lui in campo la Juve migliora nel gioco e ne beneficia anche Ronaldo. Arma in più nella rincorsa scudetto.

Ronaldo 6,5 - Nel primo tempo un lampo e un palo. Troppo poco per festeggiaare le 600 gare di campionato. Provedel gli nega nella ripresa il gol su punizione e nel finale trova il tris: sono 767 come il mitico Pelé.

Marchizza 6,5 - Bella prova del terzino, al rientro dopo la brutta botta alla testa rimediata a Firenze. Alla fine è il più pericoloso dei suoi anche se non è il suo mestiere. Un nome da segnarsi sul taccuino.

Gyasi 6,5 - Reduce dalla doppietta col Parma, conferma il suo buon stato di salute. E' l'ultimo ad arrendersi e si procura il rigore sbagliato da Galabinov.

Galabinov 4,5 - Nzola gli ha ormai tolto il posto da titolare e il bulgaro entra in campo con il piglio sbagliato. Lento e macchinoso, calcia male anche il rigore che avrebbe regalato ai suoi il gol della bandiera.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SPEZIA 3-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Danilo 6,5, Demiral 6, Alex Sandro 6; Chiesa 6,5 (27' st Ramsey 6), Bentancur 6, Rabiot 6, McKennie 6 (16' st Morata 7), Frabotta 5 (16' st Bernardeschi 7,5); Kulusevski 6 (43' st Di Pardo sv), Ronaldo 6,5. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Dragusin, Fagioli, Peeters, Ake. All.: Pirlo 6,5

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5, Terzi 6,5, Erlic 6,5, Marchizza 6,5 (41' st Bastoni sv); Estevez 6, Leo Sena 6 (40' st Agoume sv), Maggiore 5,5 (27' st Acampora 5,5); Gyasi 6,5, Nzola 6 (27' st Galabinov 4,5), Farias 5,5 (28' st Verde 5,5). A disp.: Zoet, Ismajli, Chabot, Ferrer, Ricci, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano 6

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 17' st Morata (J), 26' st Chiesa (J), 44' st Ronaldo (J)

Ammoniti: Frabotta (J)

Espulsi: -

Note: Al 96' Szczesny para un rigore a Galabinov

LE STATISTICHE

• Cristiano Ronaldo è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei.

• La Juventus ha vinto cinque delle ultime sette gare in Serie A (1N, 1P), incassando solo due gol nel parziale.

• La Juventus ha vinto ciascuna delle ultime sei gare casalinghe in Serie A, tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti.

• La Juventus è imbattuta da 24 gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (22V, 2N), mantenendo la porta inviolata 15 volte nel periodo.

• La Juventus ha segnato nove gol con giocatori subentrati in questo campionato, di cui ben quattro nelle due sfide contro lo Spezia.

• Cristiano Ronaldo ha collezionato la presenza numero 600 in carriera nelle gare di campionato.

• Cristiano Ronaldo ha segnato in 10 delle sue 11 sfide contro formazioni neopromosse in Serie A, realizzando 14 gol in queste gare.

• Quello di Álvaro Morata (dopo 60 secondi) è il gol più veloce per un subentrato della Juventus in questa Serie A.

• Álvaro Morata ha segnato il suo primo gol (su cinque totali) allo Stadium in questo campionato, trovando la rete in casa per la prima volta in Serie A dal febbraio 2016 (2-0 vs Inter).

• Álvaro Morata non segnava un gol da subentrato in Serie A dall'aprile 2016, in Fiorentina-Juventus 1-2.

• Federico Chiesa ha segnato sette gol in questo campionato, il suo secondo miglior bottino realizzativo dopo quello della scorsa stagione in Serie A (10 reti).