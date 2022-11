Serbia, Stojkovic spaventa la Juve: "Vlahovic non è pronto, siamo preoccupati"

SERBIA

Le dichiarazioni sull'attaccante del ct dopo la partita contro il Camerun allertano i tifosi bianconeri

© Getty Images Allarme Dusan Vlahovic ai Mondiali. Dopo il pareggio rocambolesco contro il Camerun, il ct della Serbia ha spaventato i tifosi serbi e quelli della Juve con alcune dichiarazioni proprio sul bomber bianconero. "Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca - ha spiegato Stojkovic chiarendo i motivi per cui non ha fatto entrare il giocatore -. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi".

Vedi anche mondiali qatar 2022 Mondiali 2022, Brasile-Serbia 2-0, la Seleçao fa festa con Richarlison

Dopo aver saltato le ultime partite di campionato prima della sosta per presentarsi in Qatar in buone condizione, dunque, Vlahovic arranca ancora. Entrato contro il Brasile senza incidere sul match, l'attaccante bianconero è ancora alle prese con problemi fisici. Situazione che non gli consente di giocare con scioltezza e di essere decisivo in campo. Un problema importante per la Serbia nell'immediato, ma in prospettiva anche per la Juve, che resta spettatrice molto interessata in attesa di novità più precise sui guai fisici del suo attaccante.

"L'infiammazione pubalgica che lo ha messo fuori dai giochi nelle ultime settimane può compromettere il suo mondiale? È un infortunio molto spiacevole - aveva dichiarato l'agente del calciatore poco prima della partenza per il Qatar -. Grazie a Dio, l'infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile". Speranze che le parole di Stojkovic sembrano aver decisamente ridimensionato, con Vlahovic rimasto in panchina a guardare il 3-3 contro il Camerun. Dal Qatar arrivano notizie preoccupanti su Dusan per la Juve.

Vedi anche juventus Juve, l'agente di Vlahovic sponsorizza Milinkovic-Savic