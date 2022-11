Mondiali 2022, Camerun-Serbia 3-3: super rimonta con Aboubakar e Choupo-Moting

CAMERUN-SERBIA 3-3

Emozioni e spettacolo nella sfida del gruppo G, Milinkovic-Savic e compagni avanti 3-1 ma ripresi dagli africani

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Gol, spettacolo, emozioni, rimonte: succede di tutto nel 3-3 tra Camerun e Serbia, valida per il girone G dei Mondiali in Qatar, e alla fine arriva un punto ciascuno che regala ancora qualche piccola speranza di qualificazione alle due nazionali. Pronti via e la prima grande occasione è della Serbia, bravissimo Mitrovic a liberarsi in area prima di colpire un clamoroso palo con un sinistro a giro che non avrebbe dato scampo a Epassy, oggi al posto di Onana per scelta tecnica del ct Song. Il portiere dell’Inter sarebbe infatti stato protagonista di un acceso diverbio proprio con l’allenatore, non contento della prestazione del suo numero 1 contro la Svizzera: la discussione è poi sfociata nell’esclusione totale dal ritiro della nazionale camerunense, per lui Mondiale finito. Serbi che entrano in campo a tutta forza e ancora Mitrovic, poco dopo il quarto d’ora, spara fuori un rigore in movimento. Occasione sprecata e il Camerun, alla prima accelerata, punisce la Serbia: Castelletto sbuca sul secondo palo su calcio d’angolo e mette dentro da mezzo metro di destro. Gol dal sapore italiano per il difensore di padre friulano. La gioia africana però dura poco, perché nel recupero arriva il tremendo uno-due firmato da Pavlovic e Milinkovic-Savic che nel giro di tre minuti ribaltano il risultato. Il primo incornando un calcio d’angolo, il secondo con un tiro da fuori. In avvio di ripresa la Serbia riprende da dove aveva lasciato e cala il tris in contropiede al 53’ con Mitrovic che finalmente riesce a battere il portiere avversario. Quando però il match sembra chiuso, accade l’impensabile tra 64’ e il 66’: prima Aboubakar supera Milinkovic-Savic con uno splendido cucchiaio a tu per tu col portiere serbo, poi Choupo-Moting pareggia sfruttando un altro svarione della difesa avversaria, pessima nell’applicazione del fuorigioco su entrambi i gol del Camerun. Incredibile 3-3, gli uomini di Song acquisiscono fiducia e sognano il colpaccio, la Serbia si chiude e ci prova in contropiede: al triplice fischio arriva però il giusto pareggio.

IL TABELLINO

CAMERUN-SERBIA 3-3

CAMERUN (4-3-3): Epassy 4,5; Tolo 5, N’Koulou 5, Castelletto 6,5, Fai 5,5; Hongla 5 (10’ st Aboubakar 7), Kunde 6 (22’ st Ondoua 6), Anguissa 5 (36’ st Oum Gouet sv); Toko-Ekambi 5,5 (22’ st Bassogog 6), Choupo-Moting 7, Mbeumo 6 (36’ st N’Koudou sv). A disp.: Ngapandouetnbu, Ebosse, Marou, Mbaizo, Moumi Ngamaleu, Ngom Mbekeli, N’Koudou, Nsame, Ntcham, Oum Gouet, Wooh. Ct: Song 6,5

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 5; Pavlovic 6 (11’ st S. Mitrovic 5,5), Veljkovic 5 (33’ st Babisc sv), Milenkovic 5; Kostic 6 (47’ st Djuricic sv), Maksimovic 5, Lukic 5, Zivkovic 5,5 (33’ st Radonjic sv); S. Milinkovic-Savic 6,5 (34’ st Grujic sv), Tadic 6,5; A. Mitrovic 6. A disp.: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Gudelj, Ilic, Jovic, Lazovic, Mladenovic, Racic, Vlahovic. Ct: Stojkovic 6

Marcatori: 28’ Castelletto (C), 46’ Pavlovic (S), 48’ Milinkovic-Savic (S), 8’ st Mitrovic (S), 19’ st Aboubakar (C), 21’ st Choupo-Mouting (C)

Arbitro: Mohammed Abdulla Hassan (Emirati Arabi Uniti)

Ammoniti: N’Koulou, Bassogog (non dal campo), Jovic (non dal campo), Milenkovic

Note: recupero 6’ + 6’

LE STATISTICHE

-La Serbia è la prima nazionale di sempre capace di segnare due gol nel recupero del primo tempo in una partita dei Mondiali. Sono passati solo 148 secondi tra una rete e l'altra.

-Il Camerun è la terza nazionale africana capace di evitare la sconfitta ai Mondiali dopo essere stata in svantaggio di almeno due reti, dopo il Sudafrica (2-2 vs Paraguay nel 2002) e la Costa d'Avorio (3-2 vs Serbia nel 2006).

-Il Camerun è la prima nazionale africana a segnare tre gol ai Mondiali contro una selezione europea dalla Costa d'Avorio nel 2006... contro la Serbia&Montenegro.

-Questo è stato il primo storico pareggio della Serbia ai Mondiali (2V, 8P) e la prima volta che ha realizzato almeno tre gol in una singola partita.

-A 21 anni e 188 giorni, Strahinja Pavlovic è diventato il marcatore più giovane della Serbia ai Mondiali dal 2006, quando la selezione balcanica ha partecipato per la prima volta da nazione indipendente.

-Jean-Charles Castelletto è il terzo difensore del Camerun a segnare in un Mondiale dopo Emmanuel Kundé nel 1990 e Joel Matip nel 2014.

-Vincent Aboubakar è il primo giocatore con almeno un gol e un assist da subentrato nella stessa partita ai Mondiali per una selezione africana da quando questo dato viene raccolto (1966).