Ronaldo, Rui Alves rivela: "È super motivato, si allena al massimo"

Dallo scorso 9 marzo, quando ha lasciato Torino col permesso della Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato nella sua Madeira, dove sta seguendo un programma di allenamento personalizzato. Gli allenamenti dell'asso portoghese sul campo con la sua vecchia squadra hanno scatenato diverse polemiche in Portogallo, ma a in difesa di CR7 è sceso in campo Rui Antonio Macedo Alves, presidente del Nacional Madeira, che ha rivelato: "È super motivato".