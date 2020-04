Ma quando rientrano Ronaldo e compagni? La Juve li aspetta entro il weekend

Se, come e quando le squadre di Serie A torneranno ad allenarsi sul campo lo sapremo verosimilmente questa settimana. O per lo meno si spera che dal confronto tra pareri e posizioni contrastanti possa emergere una roadmap più condivisa. I club si stanno comunque da tempo attrazzando con allenamenti casalinghi )con tabelle concordate) e controllo dell'alimentazione. L'Inter, poi, ha già richiamato in Italia gli stranieri che erano partiti due settimane fa e che ora, tornati in Italia, dovranno affrontare altri 14 giorni di isolamento. L'ultimo a presentarsi a Milano è stato Godin. Scelta diversa, invece, quella della Juve: se inizialmente ci si attendeva il rientro a Torino di Ronaldo e compagni per l'immediato dopo Pasqua adesso la data è positicipata di qualche giorno. Indicazioni ufficiali non ce ne sono ma il prossimo week-end (considerata la quarantena obbligatoria) è il limite oltre il quale non si può andare se la ripresa resta programmata per il 4 maggio. Vero è, tuttavia, che da Ronaldo a Higuain passando per Pjanic e compagni tutti i bianconeri all'estero stanno lavorando nei rispettivi "ritiri". Alcuni, come dimostrano le foto che arrivano da Madeira, anche su campi da calcio. E chi ha visto da vicino Ronaldo, come ad esempio Rui Alves, presidente del Nacional Madeira, guira che l'attaccante bianconero è in forma strepitosa.