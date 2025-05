Coppa Italia, il trofeo realizzato ancora da Iaco Group

Allo stadio Olimpico di Roma si appresta ad andare in scena la Finale dell'edizione numero 78 della Coppa Italia Frecciarossa. Il Milan di Sergio Conceiçao e il Bologna di Vincenzo Italiano si affronteranno per aggiudicarsi il trofeo. Per i rossoneri sarebbe il quinto successo, mentre i rossoblù inseguono un trionfo che manca dalla stagione 1973/74.