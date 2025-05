Allenatore israeliano chiede stop campionato sino a rientro ostaggi

Ziv Aryeh, allenatore dell'Hapoel Gerusalemme, ha chiesto di non riprendere il campionato israeliano la prossima stagione se tutti gli ostaggi che si trovano nella Striscia di Gaza non saranno stati liberati. Lo riporta The Times of Israel. "Secondo me, il campionato non dovrebbe riprendere la prossima stagione se gli ostaggi non saranno tornati", ha detto Aryeh. "Per quanto mi riguarda, il Paese dovrebbe essere messo a soqquadro finché non torneranno. Non sono il primo ministro: solo i cittadini possono fare qualcosa, perché non c'è nessun altro che lo farà", ha aggiunto.