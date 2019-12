Ronaldo, messaggio a Sarri: "Vorrei giocare insieme a Dybala e Higuain"

L'INTERVISTA

Il messaggio è chiaro e lascia spazio zero a interpretazioni: "Vorrei giocare insieme a Dybala e Higuain". Parole e musica di Cristiano Ronaldo, mica uno qualsiasi, che, reduce dalla passeggiata con gol di Leverkusen chiarisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, qual è il suo credo calcistico e, in qualche modo, cosa si attende da Sarri e dalla sua Juve. Coraggio - quello che non mancò di sottolineare era mancato un anno fa ad Allegri, in parte sostituito anche per quello - e marcata trazione anteriore. Avanti tutta, per non restare indietro nella corsa Champions. Sarri: "Tridente sì ma a determinate condizioni"

Poi, ovviamente, Ronaldo non si spinge oltre e passa la palla a Sarri: "Sia quando gioco con Dybala che con Higuain l’intesa è ottima, mi piace giocare con entrambi, ci divertiamo tantissimo in campo, ma le decisioni le prende l’allenatore e noi dobbiamo rispettarle. Però non posso negare che ci divertiamo molto”. Insomma, il suo è un suggerimento e niente più, un auspicio che, però, al momento il tecnico bianconero non ha alcuna intenzione di seguire.

CR7-Higuain, la Juve non fa sconti al Bayer Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Ultime gallery Vedi tutte

Fatto sta che, manco a dirlo, CR7 ha trovato una buona spalla in Dybala, pronto a far suo le dichiarazioni del compagno: “Io, Ronaldo e Higuain insieme? Io penso che si deve lavorare, il mister sa quando si potrà fare e quando no”. E ancora: "Sono contento perché sono riuscito a far segnare i compagni. Questo successo è bello e importante per dare solidità in Champions, ora dobbiamo pensare all’Udinese e fare meglio in serie A e riconquistare il primo posto". Il dado è quindi tratto, il resto si vedrà.