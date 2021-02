Ronaldo e Georgina cuori d'oro: pagano le cure a un bimbo malato di cancro

IL BEL GESTO

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno risposto all'appello di una mamma alla disperata ricerca di aiuti per poter sottoporre il figlio Tomas, bambino portoghese di 7 anni, a diversi costosi interventi per sconfiggere il neuroblastoma, un tumore che ha origine da cellule del sistema nervoso simpatico. Il fenomeno della Juve e la compagna, come raccontato dalla sorella di quest'ultima Ivana, hanno donato alla famiglia l'intera cifra necessaria. Getty Images

"Tomas è già in viaggio per Barcellona per effettuare alcuni test e iniziare la cura del cancro all'ospedale Vall d'Hebron. Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, solidarietà e grande cuore. Grazie infinite per aver aiutato Tomas ad accedere alle cure" recita il messaggio che ha postato su Instagram Ivana Rodriguez.

Il piccolo, a cui nel settembre 2019 era stato diagnosticato il terribile male, ha subito una ricaduta lo scorso ottobre. I genitori, che non hanno la capacità finanziaria per sostenere le spese per la cura del proprio figlio, hanno lanciato un disperato appello per chiedere aiuto. Hanno cercato con ogni mezzo di trovare attraverso la solidarietà i soldi necessari per pagare le cure del figlio. Poi l'arrivo di CR7 che, come spesso e volentieri fa in campo, ha risolto tutto grazie al suo cuore e alla sua generosità