Ronaldo, allarme a Madeira: focolaio di Coronavirus a 20 Km dalla sua villa

Scatta l'allarme per Cristiano Ronaldo. L'isola di Madeira, dove si trova attualmente, potrebbe infatti non essere più uno dei posti sicuri del Portogallo per evitare i rischi di contagio da Coronavirus. Come riferiscono alcuni 'media' portoghesi è stato scoperto un focolaio dell'infezione con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c'è la villa in cui CR7 vive con i suoi familiari.