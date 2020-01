Raiola su De Ligt: "Juventus prima scelta, non pensa ai soldi"

PARLA RAIOLA

Mino Raiola ha sempre spiegato come la Juventus fosse stata la prima scelta di Matthijs De Ligt una volta deciso di lasciare l'Ajax e lo riconferma a Voetbal International, aggiugendo però alcuni dettagli che faranno fischiare le orecchie ai dirigenti del Barcellona (altra squadra che voleva il difensore olandese): "Le ragioni che ci hanno dato per provare a comprarlo erano sbagliate, non è solo un calciatore. E voi pensate che uno influente come Piqué si sia fatto da parte?".

"Secondo molti olandesi il Barça non è un club straniero ma proprio olandese, De Jong era già stato acquistato dai blaugrana e allora anche De Ligt sarebbe dovuto finire lì. Non è andata così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio" racconta il procuratore. Ed ecco un ulteriore retroscena: "De Ligt poteva andare alla Juve un anno prima ma, a causa del trasferimento di De Jong, ceduto ad una cifra molto elevata, l'Ajax aveva improvvisamente chiesto più soldi".

Infine, una curiosità su Pavel Nedved, di cui Raiola era agente quando era calciatore: "Ci sentiamo spesso, è come un figlio per me. Pavel dice questo di De Ligt: questo ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io, è da Pallone d'Oro'. Matthijs vuole solo giocare a calcio, non è interessato ai soldi".