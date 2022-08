Quante soluzioni con Kostic: Allegri può scegliere la difesa a 3 o il 4-4-2

LA TATTICA

Partito con l'idea del 4-3-3 per sfruttare al meglio Pogba, l'allenatore bianconero sta valutando altre disposizioni

Oltre a provare cose nuove nello sviluppo della manovra, come hanno dichiarato alcuni giocatori, lo staff tecnico bianconero sta pensando a sistemi di gioco che possano essere maggiormente funzionali alla rosa a disposizione rispetto al 4-3-3 che sembrava il punto fermo della Juve con il ritorno di Pogba. L'infortunio del francese, la difficile convivenza tra Bremer e Bonucci in una difesa a quattro (entrambi preferiscono il centrodestra) e l'arrivo di Kostic, stanno facendo riflettere Allegri.

Con una difesa a tre, per esempio, ci sarebbe l'opportunità di schierare un settore arretrato con Danilo, Bonucci e Bremer, più due esterni di alta qualità a tutta fascia: Cuadrado e Kostic. In questo modo si potrebbe (aspettando Chiesa) vedere Di Maria a supporto di Vlahovic. Se nelle prime uscite, poi, non dovesse ancora esserci in rosa il regista tanto cercato dalla dirigenza bianconera, la Juve potrebbe anche sfruttare la possibilità dei due mediani in mezzo al campo, in un 4-4-2 con Locatelli e Zakaria centrali e Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne, o in un 4-2-3-1, sempre con Di Maria alle spalle di Vlahovic.