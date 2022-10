Inchiesta Prisma, Juve al lavoro sulla linea difensiva: tempi lunghi

CASO PLUSVALENZE

In caso di rinvio a giudizio degli imputati il processo potrebbe iniziare a cavallo dell'estate

© Getty Images In casa Juve si lavora alle prossime mosse dopo la chiusura delle indagini dell'inchiesta Prisma che vede coinvolta la società bianconera con le accuse di plusvalenze fittizie, false comunicazioni sociali e alterazione dei bilanci. Il legali del club, Marco Bellacosa e Davide Sangiorgio, hanno avviato lo studio dei documenti prodotti dalla Procura di Torino e iniziato a preparare la strategia difensiva, le cui ragioni dovranno essere esposte entro venti giorni a partire da lunedì scorso.

Vedi anche juventus Inchiesta Prisma, Juventus: Agnelli convoca e rassicura i dipendenti

Per prima cosa gli avvocati della Juventus dovranno scegliere non solo i contenuti delle controdeduzioni alle accuse mosse, ma anche come agire per difendere l'operato e gli interessi del club bianconero. Ovvero se chiedere di essere ascoltati con conseguente verbalizzazione dell'incontro o depositare una memoria difensiva scritta. Al momento non è stato ancora definito nulla in questo senso, ma l'impressione è che la seconda via sia la più percorribile.

Vedi anche juventus Inchiesta Prisma, Procura Figc chiede nuovi atti alla Procura di Torino

Dunque sotto con l'analisi delle accuse e delle carte prodotte dal pool formato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pubblici ministeri Mario Bendoni e Ciro Santoriello e poi con le relative contromosse da preparare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda le scadenze e le prossime tappe del caso, del resto, i tempi dovrebbero essere abbastanza lunghi visto che a Torino in Procura esiste una coda processuale non trascurabile. Secondo quanto riporta Tuttosport, la seduta davanti al Giudice dell'udienza preliminare potrebbe essere fissata tra febbraio e marzo, mentre in caso di rinvio a giudizio per gli imputati, il processo di primo grado dovrebbe poi iniziare ipoteticamente a cavallo dell'estate. Una partita sicuramente dura e lunghissima da giocare per la Juve.