Inchiesta Prisma, Juventus: Agnelli convoca e rassicura i dipendenti

L'Inchiesta Prisma scuote la Juventus e Agnelli interviene. Gli sviluppi della vicenda riguardante bilanci e plusvalenze hanno portato il presidente bianconero a convocare in sede tutti i dipendenti della società, compresi quelli di campo, per - come riportato da Sky Sport - chiarire la posizione del club e rassicurare tutti. "Serve unità, il club ha sempre agito con correttezza" il significato del messaggio che Andrea Agnelli ha voluto sottolineare accompagnato dai legali.