Pogba si allena a Dubai con Pjanic e Rublev

Nei giorni in cui si sta decidendo il suo futuro da calciatore, Paul Pogba si trova a Dubai. Per allenarsi e stare lontano dal freddo di Torino insieme a qualche amico. Come Miralem Pjanic e il tennista russo Andrey Rublev. Pogba passa dalla Continassa, dove lavora a parte come da programma vista la sua sospensione per doping, a Londra e Miami in attesa della sentenza che potrebbe fermarlo per quattro anni. Il sorriso non manca, anche se il rischio di chiudere in anticipo la sua carriera è davvero alto.