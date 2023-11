Pogba-Materazzi, la foto assieme fa arrabbiare i tifosi di Juventus e Inter

BUFERA SOCIAL

L'ex nerazzurro si è mostrato vicino al francese, fermo per doping: "Leggenda, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito... ". Ed è scoppiato il finimondo

Una foto di Marco Materazzi e Paul Pogba assieme ha scatenato la rabbia dei tifosi a poco più di una settimana dal'attesissimo derby d'Italia. Sia gli juventini, sia gli interisti, non hanno gradito l'immagine postata dall'ex difensore della Beneamata, in cui i due si mostrano sorridenti in un negozio. Con il commento scritto da Matrix, che ha aumentato l'insofferenza delle due fazioni. "Campione del mondo. Leggenda, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito... ", ha scritto in riferimento al lungo stop che attende Pogba causa doping.

Vedi anche juventus Squalifica Pogba, Pimenta fiduciosa: "Stiamo lavorando a un appello" La vicinanza di un interista a uno juventino è decisamente cosa poco gradita al popolo nerazzurro e lo stesso vale per la fazione opposto. Con in più l'aggravante per Pogba, che continua tranquillo la sua vita extra campo nonostante i danni causati alla Juve, che di fatto non ha praticamente mai potuto averlo a disposizione dal suo ritorno a Torino.