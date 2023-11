Squalifica Pogba, Pimenta fiduciosa: "Stiamo lavorando a un appello"

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è andato come il giocatore e il suo staff si era immaginato una volta lasciato Manchester. Gli infortuni dell'estate 2022, l'operazione rimandata e il Mondiale saltato sono solo una parte dell'ultimo travagliato anno del centrocampista che con i bianconeri ha giocato una manciata di minuti. L'ultimo capitolo, il più pesante, è arrivato con la squalifica per doping. Al suo fianco c'è sempre l'agente Rafaela Pimenta che non molla: "Stiamo preparando un appello".