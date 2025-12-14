Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Platini: "Juventus significa Agnelli: Tether è impossibile, orgoglioso del no di John Elkann"

L'ex numero 10 bianconero a Il Giornale: "Non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione"

di Redazione
14 Dic 2025 - 11:18

La Juve è della famiglia Agnelli, la famiglia Agnelli è la Juve. Il pensiero di Michel Platini, il numero 10 per eccellenza della storia bianconera, è in sintesi questo, espresso in maniera chiara e perentoria all'indomani dell'offerta di acquisto presentata dall'azionista di minoranza Tether e rifiutata da John Elkann ("Exor annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l'acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club. Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador"). 

Leggi anche

Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Posizione condivisa e fortemente apprezzata da Platini: "Tether? Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile" ha dichiarato l'ex fuoriclasse francese in una intervista concessa a Il Giornale. "La Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano e internazionale e Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo John Elkann lo sa benissimo. Non conosco questi signori che vogliono comprare la Juventus. Il mondo della nuova finanza è tutto da scoprire, da studiare con la massima attenzione e la massima prudenza. Ripeto, massima prudenza. Non posso prevedere il futuro, ma sono sicuro che John non cederà ad alcuna proposta avanzata da questi soci di minoranza".

Posizione granitica quella di Platini, l'uomo che tutti i tifosi bianconeri vorrebbero vedere alla presidenza del club: "Me lo chiedono ancora oggi. Ho riflettuto ma la mia famiglia ha priorità su tutto e a settant’anni non posso e non possiamo ricominciare un’altra esperienza anche se il richiamo è forte. Questo non significa che non starò vicino alla Juventus".

juventus
platini
tether
john elkann

Ultimi video

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

I più visti di Juventus

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

Perché Elkann non vende la Juve: cuore, valutazione e il miliardo da investire

Tether: "Offerta vincolante a Exor per l'intera quota della Juventus. Pronti a investire un miliardo"

JOHN ELKANN

Exor spegne le voci: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juventus"

Radici piemontesi e utili da capogiro: chi sono i giganti delle cripto che sognano la scalata alla Juve

Il CdA di Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether. Elkann: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:31
Il Milan piange la scomparsa di Bruno Baveni: vinse lo scudetto del '68
10:44
Juve: 23 convocati per il Bologna
23:35
Atalanta, Palladino: "Mi è piaciuto lo spirito del gruppo"
23:28
Lazio, Sarri: "È da 3 mesi che facciamo bene, troppo il rosso a Zaccagni. Ho vinto anche 8 contro 10..."
23:27
Mondiali 2026, Abodi: "Tutti con gli Azzurri per la qualificazione"