Platini: "Juventus significa Agnelli: Tether è impossibile, orgoglioso del no di John Elkann"

Posizione condivisa e fortemente apprezzata da Platini: "Tether? Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile" ha dichiarato l'ex fuoriclasse francese in una intervista concessa a Il Giornale. "La Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano e internazionale e Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo John Elkann lo sa benissimo. Non conosco questi signori che vogliono comprare la Juventus. Il mondo della nuova finanza è tutto da scoprire, da studiare con la massima attenzione e la massima prudenza. Ripeto, massima prudenza. Non posso prevedere il futuro, ma sono sicuro che John non cederà ad alcuna proposta avanzata da questi soci di minoranza".