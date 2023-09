Juventus, il calvario del Pogba-bis: tutte le tappe

JUVENTUS

Prima l'infortunio al menisco, poi l'operazione e una serie inifinita di guai muscolari: ora la grana doping

La positività al testosterone, che rischia di tenerlo lontano dal campo per un lungo periodo, è solo l'ultima tappa di un lunghissimo calvario per Paul Pogba, cominciato nell'ultimo periodo al Manchester United e poi proseguito nella fin qui fallimentare esperienza-bis alla Juventus. Da quando ha fatto ritorno in bianconero, infatti, il centrocampista francese ha disputato appena 160' (52 tra Bologna ed Empoli e 108 in tutta la scorsa stagione). Ora un'ulteriore mazzata che rischia di compromettere seriamente il suo futuro a Torino.

POGBA, TUTTE LE TAPPE DEL CALVARIO BIANCONERO

- 25/7/2022 - 5/9/2022: un problema al menisco gli fa saltare parte della preparazione e le prime gare della stagione;

- 5/9/2022 - 26/1/2023: alla fine decide di operarsi al menisco, rimanendo ai box per oltre 4 mesi;

- 1/2/2023 - 27/2/2023: torna tra i convocati per Juve-Monza, non scende in campo e subito dopo si ferma di nuovo per uno stiramento all'inguine che lo terrà fuori per un altro mese;

- 12/3/2023 - 11/4/2023: disputa una manciata di minuti tra il derby col Torino e la sfida con la Roma, poi è vittima di un problema agli adduttori e per un altro mese è costretto a fermarsi;

- 15/5/2023 - 20/6/2023: trova un po' di continuità a cavallo tra aprile e maggio, collezionando 4 presenze in campionato, 1 in Coppa Italia e 3 in Europa League, poi va di nuovo ko per un problema muscolare alla coscia;

- 12/7/2023 - 15/8/2023: salta di nuovo parte della preparazione a causa di problemi fisici, ma è tra i convocati per la prima di campionato e trova minutaggio nelle successive due sfide;

- 11/9/2023: sospeso in via cautelare dopo la positività al testosterone in un controllo antidoping risalente proprio alla prima di campionato contro l'Udinese.