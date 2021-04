Paratici: "Super League era occasione per aiutare il calcio"

QUI JUVE

"Le critiche? Per parlare di un argomento bisogna essere preparati... Valori e meritocrazia non li ha mai messi in dubbio nessuno"

L'argomento Super League è stato trattato anche da Fabio Paratici, che prima di Juve-Parma ha risposto per le rime alle parole del ds emiliano Alessandro Lucarelli ("Chi crea una lega per ricchi non è uomo di sport e un pessimo imprenditore"). “Rispettiamo le opinioni di tutti e in queste 72 ore hanno parlato tutti. E dico proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere anzitutto preparati, io non parlo di medicina con un professore che opera. Questo è un argomento più popolare. Rispettiamo le opinioni di tutti, ma non posso considerare tutte le interviste di chiunque possa parlare", ha detto il ds bianconero.

Rispettiamo le opinioni di tutti, prima di tutto quella dei tifosi che sono importantissimi e ci mancano tanto. Valori e meritocrazia non li ha mai messi in dubbio nessuno, tantomeno noi. Rimaniamo convinti della bontà dell'idea e del progetto. Era un'occasione unica per dare una mano a tutta la piramide e la struttura del calcio. Era un aiuto, ma come tutti i cambiamenti necessitano di essere metabolizzati per capire che sarebbe stato un bene per il calcio", ha aggiunto.