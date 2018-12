Pallone d'Oro 2019? A Ronaldo serve il triplete

04/12/2018

Piaccia o non piaccia, il Pallone d'Oro a Lukas Modric è stato "democratico" e, anche se da archiviare alla voce rarità, non una novità assoluta. A contare sono state le solite cose, quindi Champions League e Mondiale, motivo per cui il giocatore maggiormente penalizzato dalla scelta dei votanti è stato, a conti fatti, Antoine Griezmann, campione del Mondo da protagonista con la Francia e vincitore dell'Europa League con l'Atletico Madrid. Ma tant'è, quindi è meglio pensare a quello che verrà piuttosto che a quello che è appena stato assegnato.



Partiamo però da un dato di fatto: era dal 2006, anno in cui venne premiato Fabio Cannavaro, che il Pallone d'Oro non andava a un non attaccante (è accaduto soltanto altre sei volte dal 1956 a oggi!). C'era sempre di mezzo un Mondiale vinto, quello dell'Italia con la Francia, e non c'era come oggi un altro netto favorito. Il Mondiale, decisivo in quel caso, non lo è stato questa volta (Griezmann più di Modric a logica) come non lo fu nel 2010, quando a Iniesta, autore del gol decisivo in finale e campione del Mondo con la Spagna, fu preferito Lionel Messi. E come non lo fu nel 2014, con la Germania campione e Ronaldo scelto come miglior giocatore da France Football.



In precedenza per trovare un altro Pallone d'Oro non assegnato attraverso i Mondiali bisogna arrivare al 1994, quando Stoichkov, tra l'altro battuto dal Milan nella finale di Coppa di Campioni con il Barcellona, beffò Baggio e Maldini, secondi nella rassegna iridata statunitense.