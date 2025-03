"Osimhen? L'attaccante più forte della Serie A è Dusan". Tudor e quella frase che potrebbe rilanciare Vlahovic

L'arrivo di Tudor sulla panchina della Juve in qualità di traghettatore ma con una prospettiva a più ampio raggio nel caso appunto di conquista di un posto nella prossima Champions League potrebbe cambiare il destino di Vlahovic, relegato in panchina da Thiago Motta, che gli ha sempre preferito Kolo Muani. "Osimhen? No, l'attaccante più forte della Serie A è Dusan", disse Tudor nel 2022 quando allenava il Verona. Vlahovic viene considerato dalla dirigenza bianconera un patrimonio anche economico della società (12 milioni netti il suo ingaggio), da valorizzare e non da 'sprecare' in panchina. E il croato, che stima il serbo, avrà anche questo compito: rimettere l'attaccante al centro del progetto, perché i suoi gol sono troppo importanti per la squadra. E le sue esclusioni nelle disfatte senza gol prima contro l'Atalanta in casa e poi con la Fiorentina testimoniano che la Juve ha bisogno anche di lui. Il suo contratto scade nel 2026 ma il tutto fa pensare a un addio anticipato a giugno: da una parte la società non ha intenzione di perdere a zero il giocatore, dall'altra Vlahovic non vuole ridiscutere i termini dell'ingaggio al ribasso. E chissà che con il nuovo corso le cose non cambino...