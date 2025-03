Identità e appartenenza: ecco cosa chiede la Juventus a Tudor, suo nuovo condottiero

Per la Juve ha accettato anche un ruolo secondario, quello di vice allenatore nella stagione 2020-21 quando la squadra venne affidata a Pirlo. Pochi sanno che per liberarsi dall’Hajduk Spalato e andare a fare il secondo, Tudor pagò di tasca propria una penale di 150.000 al club croato, notevole atto d’amore per i colori bianconeri. All’infinita sapienza tecnica del capo allenatore si affiancava dunque il carattere deciso del gigante croato, che in quella stagione svolse il suo ruolo in maniera decisamente più determinante rispetto alla media dei vice della Serie A. Per la Juve poteva fare anche quello e forse ci sarebbe restato se il club bianconero non avesse deciso la nuova svolta tecnica con l’addio di Pirlo. Forse già in quei mesi sperava di poter essere utile alla Juventus, visto che non accettò le varie offerte che gli arrivavano e solo il 14 settembre, a campionato abbondantemente iniziato, accettò l’offerta del Verona per guidarlo a una salvezza entusiasmante.