Oriana Sabatini: "Dybala ha ancora difficoltà respiratorie"

CORONAVIRUS

Oriana Sabatini torna a parlare delle sue condizioni e di quelle di Dybala, entrambi contagiati dal Covid-19. "Paulo mostra ancora sintomi, anche io non riesco a respirare bene ma un nuovo tampone ha dato esito negativo, ora attendiamo il test del secondo" racconta dall'Argentina la compagna della Joya a Revista Caras

Oriana spiega: "Non si sa molto di questo coronavirus, i medici ci hanno detto di non allenarci, non ci hanno dato farmaci ma solo alcune vitamine. Quando ho saputo di essere positiva, nove giorni fa, non sono stata presa dal panico perché i dati dicono che i giovani soffrono meno. Ma poi diventi consapevole che il tuo corpo cambia".

Infine una rivelazione: "Abbiamo anche pensato di andare a Dubai, dove non ci sono ancora contagi significativi. Ma poi lo abbiamo escluso: la cosa più saggia è restare a casa e aspettare che tutto finisca".