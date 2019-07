Neymar a Torino per girare uno spot con Cristiano Ronaldo

10/07/2019

Cristiano Ronaldo e Neymar assieme a Torino, il sogno dei tifosi della Juventus diventa realtà in uno spot destinato al mercato brasiliano. Martedì O'Ney, che ha appena disertato il raduno del Paris Saint Germain scatenando l'ira di Leonardo, ha fatto un veloce blitz in Piemonte come testimoniato da Ricky Regufe, amico di CR7, per un impegno commerciale. La prima parte dello spot era stata girata ad aprile, ora la seconda in cui i due si sfidano a ping pong, una sfida di altissimo livello che non vede vincitori...