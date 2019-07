Psg, Neymar non si presenta alla ripresa degli allenamenti: "Prenderemo provvedimenti"

08/07/2019

A Parigi scoppia ufficialmente il caso Neymar, che lunedì non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze. Come comunicato dal Psg attraverso una nota sul sito ufficiale, l'attaccante "era stato convocato per la ripresa delle attività, ma non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere autorizzato - si legge -. Il Psg si dispiace per la situazione e prenderà provvedimenti".