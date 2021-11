Nessuna lesione muscolare, solo un affaticamento ma Dybala resta in dubbio per Roma

DOPO GLI ESAMI AL JMEDICAL

L'attaccante argentino tranquillizza i tifosi: "Sto bene"

"Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". Questo il comunicato della Juventus sulle condizioni dell'attaccante argentino riportate dal sito ufficiale. Getty Images

La giornata di Dybala è iniziata al JMedical per una serie di esami dopo l'infortunio muscolare patito in Argentina con la Nazionale. L'attaccante della Juve è tornato in anticipo dal Sud America proprio per valutare subito l'entità del problema che lo ha costretto a saltare il big match contro il Brasile. Ancora non è chiaro se l'argentino potrà essere a disposizione per la partita contro la Lazio. Sarà decisivo l'allenamento della vigilia dell'incontro dell'Olimpico. Nel frattempo, Paulo ha mostrato un certo ottimismo sulle sue condizioni. "Sto bene", ha Dybala detto ad alcuni tifosi fuori dal JMedical prima di sottoporsi ai controlli.