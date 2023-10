Juve-Verona, annullato gol a Moise Kean per fuorigioco millimetrico

Rabbia e disappunto per Moise Kean che dopo pochi minuti dall'inizio di Juve-Verona si è visto annullare un gol per fuorigioco davvero millimetrico: l'attaccante bianconero aveva superato Montipò con un bel destro dal limite ma l'arbitro Feliciani, su segnalazione del VAR, ha cancellato la rete. Le immagini provenienti dalla sala VAR hanno mostrato la sfortuna di Kean che, a inizio azione, era avanti di pochissimi millimetri, col tallone, al suo avversario e quindi in posizione irregolare.