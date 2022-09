Max ne recupera 6 e riparte da una certezza: la coppia Vlahovic-Milik

QUI JUVENTUS

L'allenatore bianconero, dopo un periodo da dimenticare, può tentare il rilancio tornando ad avere a disposizione alcuni infortunati e i due squalificati di Monza

Una delle settimane più complicate della storia della Juventus si conclude con qualche certezza: Allegri rimane in panchina, per la prossima partita ci saranno 6 giocatori in più rispetto allo strazio di Monza e nel bilancio societario c'è un buco da 254 milioni. La gara del rilancio è fissata per domenica 2 ottobre all'Allianz Stadium con il Bologna. Max recupera Szczesny, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro e i due squalificati dell'U-Power Stadium Cuadrado e Milik. C'è però la brutta notizia del rientro anticipato dall'Under 21 di Miretti, che ha riportato un trauma alla caviglia destra. Da valutare le sue condizioni per il posticipo di domenica prossima.

Nel marasma delle ultime settimane ci sono comunque alcuni punti fermi da cui ripartire. E' ormai certo che qualsiasi sistema di gioco Allegri possa scegliere, non rinuncerà mai alla coppia Vlahovic-Milik, una delle poche certezze di un periodo complicatissimo. Che si schieri a tre o a quattro dietro, è difficile pensare a una Juve che non si affidi alla coppia al centro dell'attacco. Il 4-3-3, insomma, per un po' andrà in pensione, anche perché senza Di Maria, almeno fino a che finirà la squalifica, è più difficile puntare su quel sistema di gioco.

Allegri può contare su esterni a tutta fascia come Cuadrado e Kostic, o adattati come McKennie, che tante volte è stato in grado di coprire il settore laterale destro nel 4-4-2. Di certo, soprattutto contro squadre chiuse, la soluzione con Milik al fianco di Vlahovic sembra essere l'unica possibilità per ritrovare una certa continuità in zona-gol.