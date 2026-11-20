La Juventus ha annunciato una serata-evento per ricordare Gianluca Vialli, campione bianconero scomparso il 5 gennaio del 2023 a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.
L'appuntamento è per il 9 gennaio 2027 all'Inalpi Arena di Torino, dove il momento club sarà una partita che vedrà protagoniste le Legends della Juventus 1995/96 che vinse la Champions League e gli amici della Fondazione Vialli e Mauro.
"Siamo entusiasti e onorati di essere a fianco della Juventus per questo evento meraviglioso che celebra Luca e la vittoria della Champions 1995/1996 - ha dichiarato Massimo Mauro -. 'Friends for a Legend' è un modo bellissimo per festeggiare il campione, ma soprattutto l'uomo che tanto ha lasciato ai suoi compagni di allora come a tutti noi. Sarà per noi anche l'occasione di promuovere i valori e dare continuità ai progetti di ricerca sulla Sla e sul cancro che, dal 2003, Luca e io abbiamo messo alla base della Fondazione".
I biglietti sono già in vendita sul circuito Vivaticket.