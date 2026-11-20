Trentatré tifosi della Torres calcio non potranno più accedere agli stadi per periodi che vanno da uno a dieci anni. Il questore di Campobasso ha emesso altrettanti provvedimenti di Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per le violenze e i danneggiamenti avvenuti in occasione della trasferta dei rossoblù in Molise. I fatti risalgono a ottobre, durante la partita tra Campobasso e Torres. Tra le due tifoserie ci sono stati momenti di tensione: alcuni sostenitori sardi si sono avvicinati al settore riservato ai tifosi di casa. All'interno dell'impianto sono stati inoltre danneggiati i servizi igienici destinati agli ospiti. Gli accertamenti hanno permesso di identificare 33 tifosi sassaresi, per i quali è scattato il divieto di accesso agli eventi sportivi con valenza da uno a dieci anni. Per 15 di loro è stato aggiunto l'obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia mentre si svolgono le manifestazioni sportive. I provvedimenti arrivano a pochi giorni dalla gara Torres-Spezia, in programma domenica 22 novembre allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari. Per la rivalità tra le due tifoserie e i rischi per l'ordine pubblico, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia.