Sembrava fatta, e invece la rimonta subita nel finale fa ancora masticare amaro l'Italia nel Mondiale Amputati in corso in Messico. Nel quarto di finale del minitorneo che mette in palio i posti dal 9° al 16°, gli Azzurri mettono sotto la quotata Polonia per quasi tutta la partita, dopo aver presto sbloccato il risultato con Marcantognini, ma poi sprecano tutto, subendo 2 gol alla fine del secondo tempo, il secondo dei quali al 3' di recupero: è 2-1 per i polacchi. Sembrava fatta, e invece la rimonta subita nel finale fa ancora masticare amaro l'Italia nel Mondiale Amputati in corso in Messico. Nel quarto di finale del minitorneo che mette in palio i posti dal 9° al 16°, gli Azzurri mettono sotto la quotata Polonia per quasi tutta la partita, dopo aver presto sbloccato il risultato con Marcantognini, ma poi sprecano tutto, subendo 2 gol alla fine del secondo tempo, il secondo dei quali al 3' di recupero: è 2-1 per i polacchi.