Marchisio: "Juve-Inter, che lotta: qualità contro anima"

A TIKI TAKA

Claudio Marchisio ormai guarda dalla tribuna la lotta scudetto: "Questa è stata una giornata particolare: la Juve ha ottenuto una grande vittoria a Bergamo soffrendo molto, poi è venuta fuori la qualità dei grandi giocatori", dice in esclusiva a Tiki Taka. L'ex centrocampista bianconero, però, teme l'Inter perché conosce molto bene la forza di Conte: "L'energia di Antonio la si vede nei giocatori in campo. Ormai sarà lotta a due. L’Inter sta trovando grande anima ed equilibrio". Marchisio: “Non so se sarà testa a testa fino alla fine”

Elogi a De Ligt: "Ho visto il suo talento importante, è stato un po' attaccato ma con l'Atalanta ha dimostrato il suo grande valore".

Ora per lui c'è la nuova avventura come editorialista sul Corriere della Sera di Torino: “Ho sempre voluto dimostrare un lato diverso da quello del giocatore, non avendo più allenamenti e partite ho più tempo di seguire tante cose con molta curiosità".