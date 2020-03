Mamma Dolores torna a casa: CR7 la aiuta in palestra

Il peggio è passato: Maria Dolores, la madre di Cristiano Ronaldo, è tornata a casa dopo l'ictus che l'ha colpita il mese scorso. La notizia l'ha data la stessa mamma Maria, postando su Instagram una foto insieme ai suoi figli, Cristiano Ronaldo compreso. "Vi scrivo solo per augurarvi un buon fine settimana e per dirvi che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare. Motivazione, ispirazione e tanta volontà non mi mancano!"