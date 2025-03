Maifredi: "Motta pensava di essere un dio in terra come me. La Juve prenderà Guardiola"

L'ex allenatore, 77 anni, non è tenero con Motta nell'intervista a Libero: "Come il sottoscritto è arrivato a Torino credendo di essere dio in terra e ha sbattuto la faccia, anche contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna: in rossoblù i giocatori davano tutto perché sperano di andare in una big, in bianconero sono già in top class e come tali li devi trattare". Anche il tecnico italo-brasiliano ha un'attenuante: "La società non lo ha aiutato, soprattutto Giuntoli che già non aveva aiutato Allegri l'anno scorso. Ha dimostrato di non essere il ds (in realtà è Managing Director Football, più un dt, ndr) giusot per risollevare le sorti di una situazione che via via è peggiorata".