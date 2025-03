Evani, ex vice di Mancini: "Adatto alla Juve, ma proporgli solo tre mesi di contratto..."

Niente ritorno in Serie A dopo l'esperienza in Arabia Saudita per Roberto Mancini, che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza soprattutto alla panchina della Juventus ma anche a quella del Milan. A parlarne, nel corso di un'intervista a 7Gold, è stato Alberico Evani, storico braccio destro e vice dell'ex ct nella sua avventura con la Nazionale: "Sicuramente Roberto è adatto sia al Milan che alla Juventus perché tutte e due devo dire hanno allestito delle squadre per attaccare piuttosto che per difendere e lui per mentalità e anche per voglia di comandare il gioco si sposerebbe con entrambe le squadre".