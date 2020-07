L'uomo dei record ha due obiettivi: capocannoniere in A e la sesta Champions

VERSO MILAN-JUVE

L'elenco dei successi, di squadra e individuali, di Cristiano Ronaldo è infinito. Ci sono due primati, però, che gli stanno particolarmente a cuore in questa stagione: il titolo di capocannoniere in serie A e quello di campione d'Europa con la Juve. Due traguardi non certo facilissimi da ottenere se si pensa al fatto che Ciro Immobile, che lo precede nella classifica dei bomber, è avanti di 4 gol a otto giornate dalla fine, e che i bianconeri devono ribaltare il risultato dell'andata contro il Lione prima di tuffarsi nella Final Eight contro le più forti del Continente.

Cr7 ha vinto il titolo di cannoniere in Premier League nel 2008 con la maglia del Manchester United e tre volte in Spagna (nel 2011, 2014 e 2015) con quella del Real Madrid. Come lui, Van Nistelrooy e Suarez, che in più possono vantare il fatto di essere saliti sul podio più alto dei bomber anche in Olanda.

Mai nessuno però è riuscito nell'impresa di conquistare il titolo di capocannoniere in tre dei cinque campionati più importanti (Germania, Francia, Italia, Inghilterra e Spagna). Ecco perché la voglia di gol di Ronaldo è così evidente in questa parte di stagione. Dal post lockdown non si è più fermato, ma molto dipenderà da chi gli sta davanti in classifica: Ciro Immobile.

L'altro grande obiettivo è quello che andrà in scena ad agosto. La Juve ne ha fatto un'ossessione, per lui è la norma. Di Champions ne ha già vinte 5 (una con lo United e 4 con il Real) ma il sogno di una sesta è tanto più forte se si pensa che solo un giocatore è riuscito nell'impresa; Francisco Gento, bandiera del Madrid tra gli anni '50 e '60. Un motivo in più per spingere la Juve verso un sogno.