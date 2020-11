L'ottimismo di Pirlo: "Con la Lazio partita difficile ma stiamo migliorando"

VIGILIA JUVE

"Sarà sicuramente una bella partita, difficile ed entusiasmante perché affrontiamo una grande squadra che ha dimostrato negli ultimi anni di essere sempre ad alti livelli". Queste le parole di Andrea Pirlo a Juventus tv alla vigilia della partita contro la Lazio all'Olimpico. "Abbiamo preparato la partita immaginandoli con il classico 3-5-2 con una difesa molto accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si difendono e poi ripartono soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco in mezzo al campo per non consentirgli gli spazi in contropiede".

"Stiamo migliorando sul piano del gioco, sullo sviluppo della costruzione con i centrocampisti e con i trequartisti. Abbiamo occupato bene le posizioni offensive. Queste sono le indicazioni più positive dalle ultime due partite, dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo una buona gestione della palla, riusciamo a tenere il possesso e la costruzione in modo ottimale", ha aggiunto l'allenatore della Juve.

"Dobbiamo migliorare perché i nostri giocatori possono farlo, giorno dopo giorno e partita dopo partita. Ma abbiamo fatto un buon lavoro, i giocatori si stanno impegnando su un calcio diverso dal passato. Ma i punti contano e le partite sono sempre più importanti. Domani è un match importante sia per la classifica sia per la costruzione della squadra. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Morata? Lo conoscevo come un giocatore completo, forte non solo in fase di finalizzazione ma sempre al centro del gioco. Lui lo sta dimostrando in queste partite, noi coinvolgiamo molto i nostri attaccanti e Morata si sta trovando bene nello sviluppo della fase offensiva. Abbiamo puntato su di lui quando lo abbiamo preso e ci puntiamo ancora di più adesso".

Pirlo ha poi parlato dei pochi gol realizzati dai centrocampisti: "Sono sempre importanti, le reti non devono arrivare solo dagli attaccanti. Stiamo provando a lavorare sui loro inserimenti in zona gol, come è capitato a Rabiot e a McKennie. Cambiando le posizioni in campo si ritroveranno spesso lì. Vorrei vedere una squadra sicura, con il dominio della partita. Che sia sempre nelle posizioni giuste anche in una partita difficile come quella di domani. Potrebbe essere un bel gradino da scalare". Analizzando le manovre che più lo hanno convinto finora, Pirlo ha aggiunto: "Sicuramente ho apprezzato il gol a Crotone e il primo con il Ferencvaros, in cui abbiamo trovato il giocatore tra le linee, abbiamo attaccato la profondità e poi i nostri attaccanti si sono trovati quasi a porta vuota facendo gol. È entusiasmante allenare la Juve. Sono entrato piano piano, ma mi sono sentito sin dal primo giorno a mio agio in questo ruolo e in questa società. Sono solo all’inizio e posso solo migliorare".