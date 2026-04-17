Juventus, Yildiz si allena ancora a parte: è in dubbio per il posticipo di domenica sera
Nella sessione mattutina della squadra di Spalletti anche Thuram non ha lavorato in gruppo
Non solo Kenan Yildiz, anche Khephren Thuram non è nelle migliori condizioni. Alla Continassa, infatti, i due giocatori della Juventus hanno svolto un programma differenziato all'antivigilia della sfida casalinga contro il Bologna. Lo staff medico vuole evitare guai peggiori per due dei perni dello scacchiere di Luciano Spalletti, il fantasista e il centrocampista verranno rivalutati a 24 ore dalla gara contro i rossoblù per sciogliere i dubbi. Per Kelly, invece, non ci sono problemi e il difensore si è allenato con il resto dei compagni dopo aver smaltito qualche acciacco fisico. In vista del Bologna, intanto, Spalletti ritroverà anche McKennie, il quale aveva saltato per squalifica la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.
Se il giovane turco non dovesse farcela ci sarà spazio per David, visto che Boga è certo del posto, da capire se da falso nove o largo a sinistra. Per il resto della formazione, McKennie sarà presente al centro sulla trequarti, con Conceicao a destra. A centrocampo la coppia Thuram-Locatelli e nessun dubbio in difesa: Kalulu e Cambiaso esterni, con al centro Bremer e Kelly. Come detto, il centrocampista francese ha lavorato a parte ma sembra una scelta dovuta più che altro alla gestione dei carichi di lavoro, ed è molto probabile che sia regolarmente in campo dal 1' col Bologna.