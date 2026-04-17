Juventus, Yildiz si allena ancora a parte: è in dubbio per il posticipo di domenica sera

Se il giovane turco non dovesse farcela ci sarà spazio per David, visto che Boga è certo del posto, da capire se da falso nove o largo a sinistra. Per il resto della formazione, McKennie sarà presente al centro sulla trequarti, con Conceicao a destra. A centrocampo la coppia Thuram-Locatelli e nessun dubbio in difesa: Kalulu e Cambiaso esterni, con al centro Bremer e Kelly. Come detto, il centrocampista francese ha lavorato a parte ma sembra una scelta dovuta più che altro alla gestione dei carichi di lavoro, ed è molto probabile che sia regolarmente in campo dal 1' col Bologna.