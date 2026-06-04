Calcioscommesse, stangata Uefa: un club escluso dalla Conference League

04 Giu 2026 - 16:10
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L'Uefa ha escluso dalla prossima Conference League il club azero Turan Tovuz a causa del suo coinvolgimento in indagini legate al calcioscommesse. Il Turan si era qualificato grazie al terzo posto nella Premier League azera, che gli aveva consentito di tornare a disputare una competizione continentale per la prima volta dal 1994-95. 
La decisione dell'Uefa si basa sulla sentenza del Comitato disciplinare della Federazione calcistica dell'Azerbaigian (AFFA) del 13 dicembre 2019, che aveva squalificato a vita sette giocatori del Turan Tovuz a seguito di un'indagine su partite truccate. L'organo di governo del calcio europeo ha applicato l'articolo 4.01 del regolamento della Conference League, che stabilisce il divieto di partecipazione per club che "direttamente e/o indirettamente coinvolti in attività volte a truccare o influenzare l'esito di una partita a livello nazionale o internazionale".  In un comunicato, la società azera ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale arbitrale dello sport. 

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