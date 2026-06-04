Mondiali 2026, Fletcher convocato dalla Scozia dopo aver giocato solo 45 minuti

Il classe 2007 del Manchester United chiamato per sostituire l'infortunato Gilmour

04 Giu 2026 - 16:13
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Il ct della Scozia Steve Clarke ha convocato per i Mondiali il classe 2007 Tyler Fletcher, che prenderà il posto dell'infortunato Billy Gilmour. Il centrocampista del Manchester United si è guadagnato la chiamata dopo aver giocato appena 45 minuti con la Nazionale maggiore, in amichevole contro Curaçao lo scorso 30 maggio. Una convocazione inattesa, considerando anche che Fletcher aveva esordito con l'Under 21 solo a marzo e che tra gli esclusi dai 26 c'erano profili più esperti, tra cui il giocatore dell'Udinese Lennon Miller.
A livello giovanile, il figlio della bandiera dei Red Devils Darren aveva giocato anche con l'Inghilterra, decidendo poi però di rappresentare la Scozia. Una scelta vincente, che ora gli consentirà di giocare il Mondiale nordamericano.

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