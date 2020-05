L'emozione di Rugani per il primo allenamento: "Basta un pallone per essere felici"

Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A trovato positivo al Covid-19. Era l'11 marzo scorso e ora, dopo quasi due mesi, è uscito dal suo incubo tornando ad allenarsi alla Continassa. Un momento bellissimo per lui, un'emozione speciale tornare a calciare e sui social ha espresso tutta la sua gioia: "Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento". Un bel modo per ripartire per il difensore della Juve.