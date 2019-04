La Top11 degli otto scudetti Juve: solo CR7 batte Del Piero. E il centrocampo di Berlino...

23/04/2019

Ma siamo proprio sicuri che la Juve che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo sia più forte delle sette che l'hanno proceduta? No, niente affatto. O per lo meno questo è il parere dei nostri tanti lettori che hanno votato ed espresso una opinione tutto sommato neppure troppo sorprendente: nella Top-11 del filotto tricolore bianconero, della squadra di quest'anno, tra i nuovi arrivati l'estate scorsa, trova infatti spazio solo Cristiano Ronaldo! Un giudizio chiaro, chiarissimo: esattamente come quello relativo ad esempio al centrocampo, con la preferenza accordata - a larghissima maggioranza - a quello che condusse la Juve alla finale di Champions di Berlino contro il Barcellona, la prima dell'era Allegri. Non solo nostalgia, ma anche una indicazione alla dirigenza bianconera in chiave mercato, per una squadra che a quella coppa, smaltita la recente delusione post-Ajax, deve continuare a guardare con bramosia.



E se il migliore in assoluto, il giocatore più forte di queste ultime otto stagioni, è Cristiano Ronaldo (davanti ad Alex Del Piero), lo spazio amarcord è colmato dai voti per Carlitos Tevez e, ovviamente, per Andrea Pirlo. Nessun dubbio, infine, sulla guida tecnica (con Allegri che si prende il 54% delle preferenze e stacca così nettamente Conte) e sul modulo: il 4-3-3 vince sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2. E dunque ecco i 4 difensori, i 3 centrocampisti e i 3 attaccanti che avete votato. Ecco la vostra Juve, quella che avete scelto.