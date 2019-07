La stampa spagnola incorona CR7: a Ronaldo il premio "Marca Leyenda" 2019

Altro riconoscimento importante per Cristiano Ronaldo, già grande protagonista nella Juve di Maurizio Sarri nelle prime uscite amichevoli. Il quotidiano Marca ha infatti deciso di assegnare al campione portoghese il premio "Marca Leyenda", il massimo riconoscimento che la stampa iberica assegna a un personaggio sportivo. La premiazione avverrà lunedì 29 luglio al Teatro Regina Vittoria di Madrid. La decisione di assegnare a CR7 il premio per il 2019 è motivata dal fatto che, vincendo lo scudetto con la Juve, l'attaccante bianconero è diventato l'unico ad aver vinto in carriera Premier, Liga e Serie A.

Il premio "Marca Leyenda" si aggiunge così alla lista dei trofei già vinti da Ronaldo, che a livello personale ha già in bacheca 5 Palloni d'oro, 4 Scarpe d'oro, 2 The Best Fifa. Un lungo elenco di successi a cui vanno aggiunti quelli raggiunti con le squadre di club (5 Champions League, 4 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee, 3 Premier League, 2 Liga e 1 scudetto di Serie A) e con la maglia del Portogallo (1 Campionato Europeo e 1 Nations League).

Roba da fuoriclasse assoluto. Esattamente come tante altre stelle dello sport che figurano nell'albo d'oro del "Marca Leyenda" isitutito nel 1997. Da Jordan a Pelé, passando per Cruijff, Maldini, Nadal, Bolt, Muhammad Ali, Messi, Phelps, Schumacher e Maradona.