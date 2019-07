Juve-Inter, il gol di Ronaldo era da annullare? Sui social è bagarre

LA MOVIOLA

Nessuno se n'è accorto in campo, nessuno ne ha fatto minimamente accenno a fine partita. Eppure in Juventus-Inter, considerati anche i precedenti e la rivalità tra le due squadre, c'è un episodio da moviola che, se si fosse verificato in una gara di campionato, avrebbe fatto discutere. Il gol del pari di Cristiano Ronaldo andava probabilmente annullato. Inter-Juve, scontri tra tifosi cinesi

Stando alle nuove norme in vigore dal 1° luglio, infatti, i calciatori della squadra che usufruisce di un calcio di punizione devono posizionarsi ad almeno un metro dalla barriera composta dagli avversari.

In questo caso, nel momento in cui calcia Ronaldo, si vedestaccarsi dal muro nerazzurro, mentre, prima effettua un movimento a uscire, poi subito dopo torna sui propri passi e finisce per ostacolare, con il quale si scontra leggermente, seppur abbondantemente dopo che il pallone era partito. Sui social si è scatenata la prima bagarre: gol da annullare oppure no?