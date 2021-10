La ricetta per uscire dalla crisi: Juve in ritiro fino a sabato

LA DECISIONE

Allegri, dopo l'allenamento post Verona, ha scelto la linea dura per provare a risollevare la stagione

Una crisi che sembra non avere fine. Quindici punti in classifica e un inizio di campionato disastroso. Dopo la brutta sconfitta di Verona, e dopo l'allenamento della domenica mattina, Max Allegri ha deciso che la Juve debba rimanere in ritiro fino a sabato prossimo quando, all'Allianz Stadium, arriverà la Fiorentina. In mezzo, la partita di Champions contro lo Zenit, sempre a Torino, match da vincere a tutti i costi per blindare definitivamente l'accesso agli ottavi.

Quasi una settimana intera per riordinare le idee e cercare una soluzione per uscire da un momento buio che ha compromesso la corsa alla testa del campionato. In questo momento, dopo quattro sconfitte di cui due consecutive in undici giornate, la permanenza fissa al JHotel sembra davvero l'unica soluzione per ricompattare il gruppo e cercare di trovare quella compattezza, tecnica e morale, per risollevare una situazione davvero complicata.