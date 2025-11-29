La nuova "Galleria dei Capitani" della Juventus: un tributo ai giocatori simbolo della storia bianconera

La Galleria dei Capitani vuole rappresentare anche un luogo di raccoglimento per i calciatori prima delle partite, essendo strategicamente posizionata lungo il tragitto che i giocatori bianconeri percorrono prima di entrare nel rettangolo verde. Un modo per ispirare ancora di più il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, e il gruppo squadra, oltre ai tifosi che avranno la possibilità di vederla da vicino nel corso della visita all'Allianz Stadium.