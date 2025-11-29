Logo SportMediaset

La nuova "Galleria dei Capitani" della Juventus: un tributo ai giocatori simbolo della storia bianconera

Presentata la nuova "Galleria dei Capitani", i tifosi bianconeri potranno visitarla

di Redazione
29 Nov 2025 - 11:02

La Juventus, con un comunicato ufficiale, annuncia il restyling della sua "Galleria dei Capitani", un percorso visivo e narrativo grazie a cui conoscere i giocatori simbolo della Vecchia Signora ed entrare in contatto con la storia bianconera. 

La Galleria dei Capitani vuole rappresentare anche un luogo di raccoglimento per i calciatori prima delle partite, essendo strategicamente posizionata lungo il tragitto che i giocatori bianconeri percorrono prima di entrare nel rettangolo verde. Un modo per ispirare ancora di più il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, e il gruppo squadra, oltre ai tifosi che avranno la possibilità di vederla da vicino nel corso della visita all'Allianz Stadium. 

