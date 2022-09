La Juventus torna al lavoro dopo la Champions: si rivede Szczesny

All'indomani della pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juventus è tornata subito ad allenarsi alla Continassa. Il calendario impone di pensare subito alla prossima partita, che vedrà impegnati i bianconeri domenica pomeriggio a Monza. La squadra di Max Allegri si è ritrovata alla Continassa questa mattina: scarico come sempre per chi ha giocato ieri sera, esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazione, lavori tecnici per ruolo e partitella per il resto del gruppo, con cui ha lavorato anche Wojciech Szczesny. Venerdì si torna in campo al mattino.