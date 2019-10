La Juventus senza Ronaldo ha perso 1 partita su 3

LA CURIOSITA'

La Juventus scenderà in campo a Lecce senza Cristiano Ronaldo e da quando il fuoriclasse è sbarcato in Italia, i bianconeri hanno perso una partita su tre senza il portoghese. Niente trasferta in Salento per CR7 che, come confermato da Sarri, necessita di riposo e non è stato convocato per il turno infrasettimanale. Sarà la decima volta senza di lui in campo per la Juventus e nei nove precedenti sono arrivate tre sconfitte. Juve, Sarri: "Ronaldo dovrà riposare""

In due occasioni in cui Ronaldo è stato tenuto a riposo precauzionale da Allegri nella scorsa stagione sono arrivate altrettante sconfitte, contro Genoa e SPAL, ma anche nell'ultima sfida ufficiale della scorsa stagione in casa della Sampdoria all'ultima giornata, persa al Ferraris. Quella è stata anche l'ultima sconfitta ufficiale della Juventus.

Per il resto in campionato soltanto vittorie anche senza il portoghese per i bianconeri, contro Udinese , Empoli, Cagliari e Milan, con queste ultime tre da infortunato nella scorsa stagione, e contro il Brescia in questa (vinta 2-1). Anche in Champions League Ronaldo ha saltato una partita, l'unica per squalifica dopo l'espulsione di Valencia: quella contro gli Young Boys vinta 3-0.