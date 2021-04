La Juventus può sorridere: CR7 ancora decisivo e Dybala ritrovato

I NUMERI BIANCONERI

I bianconeri ora terzi a un punto dal Milan. Cambio di passo decisivo per la volata Champions

Andrea Pirlo torna a respirare. Lo fa vincendo contro una diretta concorrente per la Champions League e lo fa tornado a giocare. Interrompendo così quella lunga striscia negativa partita dall'eliminazione patita contro il Porto e proseguita con il ko contro il Benevento e il pari contro il Torino nel derby. La Juventus, dunque, si rimette in sesto. Stende un Napoli volitivo e in gran forma e si piazza, per ora, al terzo posto con 59 punti a un solo punto dal Milan. afp

In questa corsa sfrenata al trofeo più ambito d'Europa, che vede come protagonisti anche Atalanta, Napoli (appunto), Lazio e anche la Roma, c'è tutto un aspetto che potrà far sorridere e ben sperare per i bianconeri: il ritorno di Paulo Dybala. Potrebbe essere l'argentino, entrato al 24' del secondo tempo al posto di Morata, il valore aggiunto per la volata (non segnava un gol da subentrato in Serie A dal marzo 2020, contro l'Inter, nella vittoria interna della Juventus per 2-0).

Il gol che ha chiuso il match è fondamentale per riuscire a essere al top in questi due mesi così complessi che vedranno i bianconeri affrontare il 18 aprile l'Atalanta, il 9 maggio il Milan e il 18 l'Inter. Tre impegni che diranno dove può avviare la banda del "maestro".

Questione Cristiano Ronaldo. I numeri sono sempre felici per lui. Dopo il gol contro il Torino, firma anche una rete contro gli azzurri di Gattuso a testimonianza del fatto che il portoghese è tutto fuorché fuori dal progetto, anzi concentratissimo per dare del suo meglio sempre e ovunque. In campionato guida la classifica marcatori con 25 reti.